С Днем защитника Отечества поздравил хабаровчан Сергей Кравчук

"Сегодня праздник Российской армии - день воинской доблести, славы и гордости России. В нём сплетены чувства уважения к защитникам Отечества, признания их героических заслуг перед Родиной. Особо символично, что сегодня в Хабаровске - городе воинской славы проходит форум "Народ и армия едины", где собрались все самые неравнодушные люди, благодаря которым ребята на передовой каждый день получают помощь и поддержку", - обратился к хабаровчанам с поздравлением с Днем защитника Отечества мэр города Сергей Кравчук.

Глава города подчеркнул, что все представленное на форуме, демонстрирует сплочённость народа, готовность поддерживать своих воинов.

"Мы отдаём дань уважения тем, кто защищает безопасность жителей нашей большой страны, чтим память ушедших воинов и тружеников тыла. Российский воин всегда был и остается воплощением мужества, самоотверженности, достоинства и чести", - сказал Сергей Кравчук.

Слова благодарности ветеранам, которые бесстрашно противостояли любым посягательствам на независимость Отчизны, и солдатам и офицерам России, которые достойно выполняют свой воинский долг, адресовал глава города.

"Мы вместе! Мы делаем общее дело - каждый на своем месте. Поздравляю с Днём защитника Отечества! Желаю вам здоровья, веры в лучшее, мира и благополучия!", - сказал Сергей Кравчук.