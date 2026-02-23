23 Февраля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
Армия и ВПК Хабаровский край
Фото: t.me/kravchuk_official

С Днем защитника Отечества поздравил хабаровчан Сергей Кравчук

"Сегодня праздник Российской армии - день воинской доблести, славы и гордости России. В нём сплетены чувства уважения к защитникам Отечества, признания их героических заслуг перед Родиной. Особо символично, что сегодня в Хабаровске - городе воинской славы проходит форум "Народ и армия едины", где собрались все самые неравнодушные люди, благодаря которым ребята на передовой каждый день получают помощь и поддержку", - обратился к хабаровчанам с поздравлением с Днем защитника Отечества мэр города Сергей Кравчук.

(2026)|Фото: t.me/kravchuk_official

Глава города подчеркнул, что все представленное на форуме, демонстрирует сплочённость народа, готовность поддерживать своих воинов.

(2026)|Фото: t.me/kravchuk_official

(2026)|Фото: t.me/kravchuk_official

"Мы отдаём дань уважения тем, кто защищает безопасность жителей нашей большой страны, чтим память ушедших воинов и тружеников тыла. Российский воин всегда был и остается воплощением мужества, самоотверженности, достоинства и чести", - сказал Сергей Кравчук.

(2026)|Фото: t.me/kravchuk_official

Слова благодарности ветеранам, которые бесстрашно противостояли любым посягательствам на независимость Отчизны, и солдатам и офицерам России, которые  достойно выполняют свой воинский долг, адресовал глава города.

(2026)|Фото: t.me/kravchuk_official

"Мы вместе! Мы делаем общее дело - каждый на своем месте. Поздравляю с Днём защитника Отечества! Желаю вам здоровья, веры в лучшее, мира и благополучия!", - сказал Сергей Кравчук.

Теги: СЕРГЕЙ КРАВЧУК, МЭРИЯ ХАБАРОВСКА, ФОРУМ народ и армия едины


