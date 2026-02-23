Президент поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Глава государства подчеркнул, что это один из самых значимых государственных праздников, символ народной любви к тем, кто стоит на защите суверенитета и безопасности страны.

"Современное поколение воинов России достойно продолжает традиции доблести и чести, завещанные предками, и сегодня в ходе специальной военной операции героически, плечом к плечу отстаивают интересы России представители всех народов нашей огромной страны", – сказал Владимир Путин.

Он отметил, что в стране продолжается работа по укреплению армии и флота на основе боевого опыта спецоперации. Приоритетом остается развитие ядерной триады, которая служит гарантией безопасности для России.

«Наши солдаты и офицеры — настоящие патриоты, люди особой закалки и несгибаемой воли, опора государства и общества», — сказал Президент.