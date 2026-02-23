ХК "Автомобилист" оформил выход в плей-офф Кубка Гагарина

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" оформил выход в плей-офф Кубка Гагарина.

Это произошло после матча уральцев с "Шанхайскими Драконами". Воскресная встреча на "УГМК Арене" завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев льда. На гол шанхайцев в исполнении Спенсера Фу "Автомобилист" ответил точными бросками Даниэля Спронга, Брукса Мэйсека, Максима Денежкина и Анатолия Голышева.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, после победы над "Драконами" "Автомобилист" обеспечил себе участие в Кубке Гагарина-2026. За месяц до финиша регулярного чемпионата КХЛ уральская команда стала недосягаемой для клубов, идущих ниже восьмого места в Восточной конференции.

Плей-офф КХЛ стартует 23 марта. А в регулярном чемпионате подопечным Николая Заварухина осталось провести 10 матчей. Ближайшая игра пройдет уже 24 февраля против омского "Авангарда".

"Автомобилист" мог оформить выход в плей-офф Кубка Гагарина еще раньше, но тогда не были выполнены два условия.