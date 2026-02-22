В Воронеже объявили тревогу из-за угрозы непосредственного удара БПЛА

В Воронеже объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара беспилотников. Информация появилась в официальном Telegram-канале губернатора Александра Гусева., передает корреспондент Накануне.RU

"Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", - говорится в сообщении.

Ранее на территории Воронежской области была объявлена опасность атаки БПЛА. Население просят соблюдать спокойствие. Тем, кто находится в помещении советуют не выходить на улицу, держаться подальше от оконных проемов, по возможности пройти в комнату, где отсутствуют окна.

Тем, кто на улице - зайти в ближайшее здание, подъезд, паркинг, подземный переход. Дождаться отбоя угрозы.

При обнаружении БПЛА – следует позвонить на 112 и сразу уйти из зоны его видимости.

Отметим, что по данным Минобороны РФ, сегодня с 14.00 и до 16.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Из них 29 БПЛА – над территорией Брянской области, 15 БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе 11 БПЛА, летевших на Москву, 15 БПЛА – над территорией Калужской области, восемь БПЛА – над территорией Белгородской области, два БПЛА – над территорией Тульской области, по одному над Курской и Тверской областями.