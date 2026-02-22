В Нижегородской области при пожаре в хозпостройке погибли 35 коров

Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электропроводки. К сожалению, спасти животных не удалось.

На момент прибытия первых пожарных подразделений постройка горела открытым пламенем. Огнеборцы МЧС России ликвидировали возгорание на площади 200 квадратных метров.

В Володарске Нижегородской области произошел пожар в хозяйственной постройке, в результате которого погибли 35 коров, сообщили Накануне.RU в региональном управлении МЧС.



