Общество В России За рубежом
Фото: Reuters/Kim Hong-Ji

МИД Южной Кореи потребовал от посольства РФ убрать баннер "Победа будет за нами"

МИД Южной Кореи потребовал от посольства РФ убрать вывешенный на стене здания ведомства в Сеуле баннер "Победа будет за нами", сообщают РИА Новости со ссылкой на ответ МИД Республики Корея.

По сообщениям южнокорейских СМИ, 22 февраля власти Южной Кореи осудили вывешенный на стене посольства флаг и потребовали его убрать. На фотографиях СМИ видно, что на здании посольства РФ был вывешен вертикально длинный баннер в цветах российского триколора с надписью "Победа будет за нами".

"В связи с требованием о снятии баннера на здании посольства России в Республике Корея... мы уже довели до российской стороны нашу позицию в отношении недавнего размещения баннера на внешней стене здания посольства России в Республике Корея", - заявили в МИД.

В ведомстве также выразили недовольство "недавними высказываниями" посла РФ Георгия Зиновьева, но не уточнили, какие именно заявления имеются в виду.

МИД пояснил свою позицию и требование тем, что правительство Республики Корея "последовательно придерживается" позиции, согласно которой российская спецоперация на Украине якобы не является незаконным актом. В ведомстве также назвали военное сотрудничество между КНДР и Россией представляет "явным нарушением Устава ООН и резолюций Совета Безопасности" и потребовали прекратить его, как угрожающее безопасности Сеула.

"Мы также будем внимательно отслеживать ситуацию и принимать меры в связи с запланированными в дальнейшем мероприятиями и собраниями со стороны посольства России в Республике Корея", - добавили в МИД Южной Кореи.

Теги: МИД, баннер, Сеул, Победа будет за нами, Южная Корея


