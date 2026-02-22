Минтранс России расширил действие льготных авиатарифов для детей

Минтранс России расширил действие льготных авиатарифов для детей: с 1 марта скидка 50% будет распространяться на перелеты маленьких пассажиров не только с родителями, но и в сопровождении других взрослых при условии единого бронирования, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

В прошлом году была закреплена 50-процентная скидка для детей от 2 до 12 лет, следующих с родителями. За 2025 год российские авиакомпании перевезли по льготе почти 4 миллиона юных пассажиров. С начала текущего года – уже 282 тысячи.

Приказом Минтранса России от 15 октября 2025 года № 341 утверждены изменения в правила воздушных перевозок. Документ конкретизирует порядок размещения родителей с детьми до 12 лет: четко определено, что соседними считаются места в одном ряду, не разделенные проходом. Для многодетных семей предусмотрена рассадка в одном ряду, разделенном проходом, или на соседних рядах, находящихся непосредственно впереди или позади.

Кроме того, расширены основания для признания отказа от перевозки вынужденным. К ним отнесли непредоставление пассажиру обслуживания по указанному в билете классу, а также неправильное оформление билета перевозчиком или агентом.