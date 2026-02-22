В честь Дня защитника Отечества в Хабаровске пройдет форум "Народ и армия едины"

"Приглашаю хабаровчан на научно-практический форум «Народ и армия едины». 23 февраля на территории спортивно-зрелищного комплекса «Платинум Арена» будет развёрнут масштабный статический показ боевой техники", - сообщил в своем телеграмм-канале мэр города Сергей Кравчук.

Организаторы подготовили насыщенную программу разнообразных форматов - от тематических выставок и интерактивных площадок до уникальной выставки трофейной техники НАТО.

Как пояснили в мэрии Хабаровска, 23 и 24 февраля в краевой столице в рамках проведения форума «Народ и армия едины» посетители смогут не только увидеть российские образцы вооружения, которым нет равных, и трофейную технику, но также пройти школу мужества: освоить искусство пилотирования дронов, научиться спасать товарищей под руководством инструкторов с боевым опытом.

Будет и множество других активностей, в которых можно поучаствовать всей семьей.

Кроме того, хабаровчане и гости города услышат живое выступление оркестра Восточного военного округа.