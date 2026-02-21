Широкая масленица в Хабаровске - время добрых дел

"Сегодня мы всем Хабаровском празднуем Масленицу. Отрадно видеть на празднике так много детей — это и есть преемственность наших исконно русских традиций", - сказал, обращаясь к жителям города мэр Сергей Кравчук.

Он также отметил, что несмотря на праздник, хабаровчане ни на минуту не забывают о бойцах, которые сегодня отстаивают интересы России на СВО.

В Хабаровске на каждой праздничной площадке работали пункты для сбора гуманитарной помощи, которую затем отправят подразделениям военнослужащих в зону специальной военной операции. Волонтёры раздавали флаеры с QR‑кодами, с помощью которых можно перечислить средства на специальный счёт.

"Хочу сказать огромное спасибо нашим жителям за вклад в нашу общую Победу. В единстве заключается наша сила. Масленичная неделя — время особенное, доброе. Давайте делиться этим добром друг с другом.", - сказал Сергей Кравчук