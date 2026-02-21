В Сибири допрошена жена водителя, погибшего на Байкале с группой туристов

В Иркутской области завершён осмотр места гибели на озере Байкал группы туристов.

Допрошен мужчина 1994 г.р., которому удалось выбраться из воды. Он подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего. Кроме того, аналогичные беседы состоялась с супругой погибшего водителя, очевидцем трагедии, владельцами и работниками отелей, где жили погибшие.

Осмотрено жилище водителя, перевозившего туристов. Водолазы и сотрудники МЧС извлекли из воды тела погибших. Их личности установлены, сообщает СКР.

Как сообщалось, переправа на пути к острову Ольхон была закрыта с начала февраля, однако по ней продолжали возить путешественников. 20 февраля 2026 г. в районе мыса Хобой ушёл под лед автомобиль с иностранными туристами. Один человек сумел выбраться, остальные пассажиры и водитель погибли.