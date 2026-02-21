Брат короля Англии Эндрю может попасть под расследование

Брату короля Англии Карла III Эндрю грозит расследование его деятельности. Речь идёт про его работу на посту торгового посланника королевства

По данным The Guardian, после задержания Эндрю 19 февраля по подозрению в злоупотреблении служебным положением межпартийный комитет по вопросам бизнеса и торговли заявил, что соберется 24 февраля, чтобы обсудить возможное расследование его деятельности в 2001-11 гг., пишет РИА Новости.

Принца Эндрю лишили титулов и званий в октябре 2025 г. Тогда король и королева заявили, что их "мысли и глубочайшие сочувствия были и останутся с жертвами любых форм насилия".