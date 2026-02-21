В Свердловской области объявлен упреждающий режим реагирования на возможную атаку БПЛА
На территории Свердловской области временно введён режим предупреждения о беспилотной опасности.
Возможны временные ограничения на работу мобильного интернета. Специальные службы отслеживают оперативную обстановку.
Все государственные учреждения региона работают штатно. На каждом предприятии введён в действие собственный порядок реагирования для соответствующих ситуаций, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.