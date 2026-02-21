Москвич лишился 41,8 миллиона

65-летний житель Москвы стал жертвой мошенников. Сумма ущерба – 41,8 млн руб.

Мужчина получил сообщение в мессенджере. "Бывший работодатель" писал ему о "проводимой проверке" из-за утечки персональных данных. Ситуация не вызвала у будущей жертвы подозрений. Вскоре москвич уже разговаривал по телефону с сотрудниками "правоохранительных органов" и "финансовой организации". Те убедительно рассказывали о транзакциях с якобы его счетов для спонсирования противоправных действий.

Запугав мужчину уголовной ответственностью, лжесотрудники предложили ему урегулировать вопрос через перевод всех денег, что есть у него, в некий "резервный фонд". За шесть дней пострадавший снял в двух банках почти 38 млн руб., а также обменял имевшиеся у него вне финансовых учреждений 3 млн руб. на иностранную валюту. Потом он перевёл все эти деньги на указанные ему счета.

Поняв, что "клиент" выполняет все телефонные указания, аферисты были так настойчивы, что сумели убедить собеседника взять деньги под залог квартиры. Только счастливое стечение обстоятельств и невозможность быстро провести оценку недвижимости уберегли потерпевшего от этого шага. Поняв, что попался на уловки мошенников, житель столицы обратился в правоохранительные органы. Общий ущерб превысил 41,8 млн руб., сообщает прокуратура Москвы.