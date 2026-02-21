Пилот разбившегося в Амурской области вертолёта был не вправе управлять им

Рухнувший в Амурской области вертолёт Robinson нашли в 1,5 км от места взлета. Судно принадлежало погибшему пилоту, который не имел права управления им.

Полёт осуществлен без уведомления органов аэронавигации. Вертолет не был официально зарегистрирован в установленном порядке (регистрационные знаки отсутствовали). Идёт расследование по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц", сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Вертолет пропал вечером 19 февраля после вылета с лесной деляны, не долетел до села Ромны и исчез с радаров. На борту находились пилот, сотрудник Следственного комитета и представитель МВД.