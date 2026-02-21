22 миллиона россиян самозапретили себе кредиты

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, сколько россиян установили для себя самозапрет на кредиты. По его данным, чаще всего самозапретом пользуются люди в возрасте 35-45 лет (21,5%), 45-55 лет (19,8%), 55-65 лет (18,9%).

"22 млн. Столько самозапретов на заключение договоров потребительского кредита и займа было установлено гражданами почти за год действия нормы. По данным Центробанка, благодаря принятым мерам число случаев кредитного мошенничества снизилось на 40%. МВД сообщает, что общий объём средств, похищенных у граждан, за год уменьшился на 8% (с 205 до 189 млрд руб.)", - написал Володин в своём telegram-канале.

С 1 марта 2025 г. россияне могут запретить выдачу займов на свое имя через портал "Госуслуги". Это нововведение должно защитить граждан от мошеннических кредитов и необдуманных покупок в долг. Заявления уже оформили миллионы людей, однако эксперты отмечают, что некоторые граждане с установленным самозапретом всё равно берут кредиты в банках и микрофинансовых организациях, то ли чтобы проверить, работает ли функция, то ли чтобы "обмануть систему" и избежать необходимости возврата средств. Вскоре портал "Госуслуг" начнёт выполнять ещё одну функцию. Пользователи смогут получать мгновенные уведомления обо всех оформленных кредитах и займах.