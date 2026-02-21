Синоптик: Весна будет теплее нормы

Синоптик Михаил Леус полагает, что весна будет теплее нормы.

В своём telegram-канале Леус сообщил, что мультимодельные комплексные прогнозы на сезон март – апрель – май указывают на повсеместный глобальный сигнал о повышении температуры поверхности суши выше нормы. Высокое соответствие модели особенно заметно на большей части территории Северного полушария в средних широтах между 30° Северной широты и 60° Северной широты.

"Повышенная вероятность условий, превышающих норму, прогнозируется для южной части Северной Америки, Центральной Америки и Карибского бассейна, что подтверждается надежной согласованностью моделей. Также в Европе, Северной Африке и западной части Северной Азии наблюдается умеренное повышение вероятности более высоких температур, чем обычно", - написал Леус.