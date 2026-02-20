Пермяк пытался избавиться от кредита с помощью ложного сообщения о мошенниках

Орджоникидзевский районный суд Перми вынес приговор 21-летнему местному жителю, который попытался избавиться от своих кредитных обязательств с помощью ложного сообщения о мошенниках, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермского краевого суда.

В октябре 2023 года молодой человек заключил договор потребительского займа с "Хоум Кредит энд Финанс Банк" на сумму более 73 тысяч рублей. Однако спустя полтора года, в июне 2025 года, у пермяка возник план, как избавиться от долга. Мужчина явился в отдел полиции и написал заявление о мошенничестве, сообщив, что неизвестные незаконно оформили на него кредит.

Сотрудники полиции провели проверку, которая быстро установила несостоятельность заявления. Вопреки утверждениям подсудимого о том, что в банке он никогда не был, а в день сделки находился на учебе, в распоряжении следствия оказались неопровержимые доказательства: фотоизображение клиента из отделения банка и результаты почерковедческой экспертизы.

В суде гражданин продолжал настаивать на своей невиновности, однако доказательства говорили об обратном. Суд квалифицировал действия подсудимого по ч. 1 ст. 306 УК РФ, как заведомо ложный донос о совершении преступления. Учитывая личность подсудимого и обстоятельства дела, Орджоникидзевский районный суд г. Перми назначил ему наказание в виде 280 часов обязательных работ.

Приговор не вступил в законную силу.