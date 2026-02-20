Пенсионер из Архангельска получил срок за неуважение к георгиевской ленте

Суд в Архангельске вынес приговор пожилому мужчине, признав его виновным в надругательстве над георгиевской лентой. Мужчина разместил в социальной сети "ВКонтакте" изображение, на котором лента была снабжена нацистской символикой и нецензурными надписями, порочащими этот символ воинской доблести России, сообщает местное управление СК.

По информации Следственного комитета, за данное правонарушение пенсионера приговорили к году и трем месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также ему на два года запретили публиковать что-либо в интернете.

Как выяснила прокуратура, инцидент произошел в ночь на 9 мая прошлого года, когда мужчина разместил скандальную картинку у себя на странице. В ходе следствия было установлено, что обвиняемый не признает российское гражданство и заявляет о принадлежности к СССР, однако психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила адекватность его поведения и полное осознание содеянного.

