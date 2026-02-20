Огурцы на вес золота: в чем причина резкого роста цен на овощи в России

Аграрный эксперт Александр Корбут объяснил причины резкого скачка цен на огурцы с начала года: по данным Росстата на 16 февраля стоимость выросла на 43,3%, пишет mk.ru.

Специалист отмечает, что основное влияние на подорожание оказывает увеличение затрат на тепличное выращивание - в холодное время года растениям нужны дополнительные свет и отопление, что автоматически делает производство дороже. Однако, по мнению Корбута, еще большую роль играет недостаток конкуренции между производителями. Чтобы сдержать цены, Россия увеличила закупки огурцов за рубежом - сейчас основные объемы поставляют Иран, Китай, Турция и Белоруссия, причем белорусские компании существенно нарастили экспорт.

Тем не менее разница в стоимости овощей по регионам страны остается значительной: на юге ценник составляет около 135 рублей за килограмм, в московских магазинах этот показатель превышает 300 рублей, а на севере за огурцы просят до тысячи рублей за килограмм.

Аналитик также подчеркнул, что проблема кроется в малом числе крупных тепличных производств: если грамотно не организовать посевы и сбор урожая, добиться стабильных цен будет сложно.

Ранее сообщалось, что в магазинах некоторых новосибирских сетей ввели лимит на продажу огурцов - не больше пяти килограммов в одни руки по цене 300 рублей за килограмм. Это связано с тем, что перекупщики массово скупают овощи для перепродажи дороже, до 400 рублей за килограмм.