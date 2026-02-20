В Амурской области приостановили поиски пропавшего вертолета Robinson R44

В Амурской области временно прекратили поиски пропавшего вертолета Robinson R44, сообщают спасатели. В обнаружении мешают густая тайга, глубокий снег и темнота. Продолжить работу сотрудники планируют утром 21 февраля.

Кроме того, прокуратура проверяет, соблюдались ли правила безопасности, а по факту случившегося уже завели уголовное дело о нарушении эксплуатации транспорта.

Напомним, вертолет пропал вечером 19 февраля после вылета с лесной деляны, не долетел до села Ромны и исчез с радаров. На борту находились пилот, сотрудник Следственного комитета и представитель МВД, их местонахождение все еще неизвестно. В поисках участвуют 42 спасателя, работает 14 единиц техники, в том числе три снегохода и беспилотник.