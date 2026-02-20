Россия помогает Мадагаскару: остров получил вертолеты, грузовики и продукты

Россия отправила Мадагаскару два вертолета, шесть грузовиков и большую партию продовольствия, чтобы помочь стране справиться с последствиями циклона. Слова президента Мадагаскара Микаэля Рандрианирина приводит "КП".

Политик утверждает, что вертолеты помогут добраться до семей, живущих в отдаленных районах острова, а грузовики пригодятся на сложных дорогах. Он также сказал, что Мадагаскар ждет от России дальнейшую помощь, в том числе по энергетике и инфраструктуре.

Владимир Путин выразил соболезнования президенту Мадагаскара из-за жертв после разрушительных циклонов.