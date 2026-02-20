В Екатеринбурге объявлен конкурс на закупку автобусов особо большого класса

В Екатеринбурге объявили конкурс на закупку 15 автобусов-гармошек, работающих на газомоторном топливе. Об этом сообщил глава уральской столицы Алексей Орлов.

Как рассказал мэр в своем Telegram-канале, курсировать такие автобусы будут по маршрутам №50, 64 и 67. По его словам, новые модели поступят в город до конца лета.

"В рамках транспортной реформы это будет уже вторая закупка автобусов особо большого класса. Судя по отзывам жителей, машины прекрасно себя зарекомендовали", - отметил Орлов.

Напомним, на днях в Екатеринбург прибыли 11 новых низкопольных троллейбусов с увеличенным автономным ходом модели "Горожанин". Сообщалось, что всего поступит 50 таких машин.