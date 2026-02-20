Школы Нефтеюганска ушли на дистант из-за резкого роста заболеваемости

В Нефтеюганске все школы и учреждения дополнительного образования переведены на дистанционный формат работы в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, сообщил глава города Юрий Чекунов в своих соцсетях.

Такое решение было принято на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии. За последнюю неделю количество обращений в медицинские учреждения увеличилось, а показатели заболеваемости вышли за пределы средних значений.

Основной рост заболеваемости зафиксирован среди детей в возрасте от семи до 14 лет. Превышение эпидемического порога в этой группе составило 139%, рост по сравнению с предыдущей неделей — 30%.

Наибольшая динамика отмечена в организованных детских коллективах — среди учащихся показатели оказались выше среднегородских. В связи с этим с 21 по 27 февраля все школы города переходят на дистанционный формат. Ограничения также распространяются на учреждения дополнительного образования — спортивные кружки и секции, работающие в закрытых помещениях.