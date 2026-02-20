Под Нижним Тагилом в пожаре погибли отец с сыном

В селе Новопаньшино под Нижним Тагилом во время пожара погибли отец и его несовершеннолетний сын. Об этом сообщает пресс-служба СКР по региону.

Тела были обнаружены в ночь на 20 февраля сотрудниками МЧС при тушении пожара в частном доме. Следов криминальной смерти не обнаружено, тела отправлены на экспертизу для выявления точной причины смерти. Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

"Сотрудники территориального отдела полиции оперативно установили личности погибших. Ими оказались 41-летний местный житель по имени Зуфликор и его 15-летний сын. Наработанные материалы полицейские передали нашим коллегам из регионального СК России", - отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Причины пожара также пока неизвестны. По данным МЧС, пожар успел распространиться на 94 кв.м. - на надворные постройки, кровлю и перекрытие дома.

