Экс-начальник пермской колонии получил восемь лет строгого режима за взятку от заключенного

Чусовской городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника ФКУ "Исправительная колония № 37" ГУФСИН России по Пермскому краю, сообщили Накануне.RU в прокуратуре региона. Он признан виновным в получении взятки в крупном размере.

Судом установлено, что в 2023 году подсудимый, занимая должность руководителя исправительного учреждения, получил 200 тысяч рублей за предоставление преференций лицу, содержащемуся в возглавляемой им колонии.

С учетом позиции государственного обвинения суд назначил виновному наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 2 млн рублей и лишением права занимать аналогичные должности в течение пяти лет.

Кроме того, подсудимый лишен специального звания "полковник внутренней службы". Полученные в качестве взятки 150 тысяч рублей конфискованы в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил.