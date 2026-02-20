Генерал Муминджанов: Я потратил 1,5 миллиона на поминальный обед по маршалу Язову

Находящийся под следствием замкомандующего Ленинградским военным округом Валерий Муминджанов в суде сообщил, что потратил 1,5 млн рублей на оплату поминального обеда, на котором вспомнили маршала Советского Союза Дмитрия Язова.

Мумниджанов напомнил, что маршала хоронили в январе 2020 г. Он был членом похоронной комиссии – начальником её штаба.

"Мною было потрачено 1,5 млн руб. на поминальный обед маршала Советского Союза Язова", - цитирует ТАСС Муминджанова.

По данным издания, генерал-майор Муминджанов , будучи руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны, способствовал заключению договоров на поставку обмундирования на 1,5 млрд руб., в том числе в зону СВО. За это он якобы получил взятку в 20 млн руб.