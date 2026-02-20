Послы стран ЕС не смогли согласовать 20-й пакет антироссийских санкций

Послы стран Евросоюза не смогли согласовать 20-й пакет санкций в отношении России, сообщило агентство Reuters.

Еврокомиссия требует принять его к годовщине СВО - 24 февраля.

Ранее стало известно, что в новый пакет санкций ЕС против России могут включать меры, направленные на ограничение движения (и даже задержаний) судов так называемого теневого флота. Это вызывает серьезные опасения ряда стран ЕС из-за угрозы прямого военного столкновения с Россией на море, пишет ТАСС.