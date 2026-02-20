В Прикамье пенсионерка больше часа пролежала под снегом, сошедшим с ее крыши

В деревне Кемуль пенсионерку 1964 года рождения засыпало снегом с крыши дома. О произошедшем оперативному дежурному ЕДДС сообщил супруг женщины, сообщили Накануне.RU в ЕДДС Чайковского.

Инцидент произошел 17 февраля, в частном секторе. Мужчина сообщил, что жена счищала снег с крыши и ее засыпало полностью. По словам супруга пожилой женщины, он не в силах помочь жене из-за состояния здоровья.

На место происшествия незамедлительно выехали спасатели поисково-спасательной службы МКУ "Управление гражданской защиты". Пострадавшая была извлечена из-под снега в сознании, спасателями ей была оказана первая помощь. Женщина передана работникам "скорой помощи". С признаками охлаждения была доставлена в ЦГБ, от госпитализации отказалась. Под снегом пострадавшая пролежала около одного часа. Благодаря умелым действиям спасателей она была спасена.