Национальную премию негосударственного образования получил Технический университет УГМК

Технический университет УГМК награжден Национальной премией негосударственного образования.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе вуза, он стал победителем в номинации "Образовательный продукт будущего". Технический университет УГМК представил программу подготовки будущих инженеров. Торжественное награждение состоялось в Москве на площадке кластера "Ломоносов" МГУ.

"Инженерная школа" – это бесплатные онлайн-курсы для школьников регионов по математике, физике, химии и информатике, которые сочетаются с очными профориентационными мероприятиями и нацелены на подготовку к поступлению в технические вузы.

Национальная премия – проект Ассоциации негосударственного образования, направленный на признание лучших практик частного образовательного сектора, инновационные стартапы и проекты, предлагающие современные технологические решения для обучения и воспитания.

"Победа в Национальной премии принадлежит сотням сотрудников промышленных предприятий и учителей школ городов и поселков, для которых работа с детьми, их профориентацией – это жизненно необходимая деятельность ради развития кадровой безопасности и будущего регионов", - отметил директор Технического университета УГМК Вячеслав Лапин.

Уже 28 февраля в Техническом университете УГМК состоится День открытых дверей. В рамках мероприятия запланированы встречи с преподавателями и обучающимися, экскурсии по лабораториям, а также мастер-классы и интерактивные зоны, посвященные инженерным специальностям. Организаторы делают акцент на обязательной регистрации на официальном сайте университета.

Технический университет УГМК – это первый частный инженерный вуз горно-металлургического профиля в России. Трудоустройство выпускников вуза по профилю обучения составляет 98,6%. В 2025 году университет третий год подряд занял первое место по Свердловской области в локальном рейтинге вузов агентства RAEX.

В университете готовят специалистов не только для горно-металлургического комплекса, но и для других отраслей промышленности. Среди выпускников инженеры, системные аналитики, специалисты по автоматизации, технологи и управленцы, успешно работающие на ведущих предприятиях России. Учебный процесс проходит в мультимедийных аудиториях и специализированных научных лабораториях, оснащенных современным оборудованием.

Студенты, показывающие успехи в учебной и научной деятельности, могут получать стипендию до 30 тысяч рублей.