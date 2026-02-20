В РКН сочли, что Telegram создал условия для распространения личных данных россиян

В Роскомнадзоре (РКН) сочли, что Telegram создал инфраструктуру для распространения персональных данных россиян.

"Telegram создал и системно поддерживает инфраструктуру, позволяющую сервисам "интернет-пробива" незаконно распространять персональные данные граждан России, в том числе в форме досье на человека", - сообщили RT в РКН.

На основании требований Роскомнадзора администрация мессенджера с 2022 г. удалила 8 тыс. 358 сервисов "пробива". В наступившем году по требованию ведомства мессенджеро еженедельно удаляет до 100 таких сервисов. При этом принципиально ситуация не меняется.

"Telegram следует самостоятельно пресекать раскрытие персональных данных граждан России, исключить возможность поиска сервисов "пробива", прекратить предоставлять им инфраструктуру доступа к украденной личной информации", - добавили в РКН.

Сенатор Совета Федерации Александр Высокинский считает, что администрации Telegram следует почистить "плесень" в мессенджере, то есть экстремистский контент.

"Telegram дает экстремистский контент, не реагирует на просьбы государства. Ребят, мы готовы сотрудничать, но вот эту всю плесень уберите! Если они этого не делают, мы как должны на это реагировать? Мы же у себя дома должны быть хозяевами. Ты пришёл к нам в гости — живи по нашим правилам. Если не хочешь по нашим правилам, то мы гостям не рады", — сказал Высокинский, отвечая на вопрос Накануне.RU в кулуарах прошедшего в Екатеринбурге партийного форума "Единой России" "Есть результат".