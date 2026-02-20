Песков назвал продление санкций США против России "автоматическим"

В Кремле назвали автоматическим продление на год санкций США против России.

"Решение достаточно автоматическое, это продление", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"А что будет потом в результате переговорного процесса, мы уже будем смотреть по результатам тех разговоров, которые будут финализированы", - цитирует Пескова РИА Новости.

19 февраля президент США Дональд Трамп своим указом на год продлил санкции в отношении России. Причиной указан продолжающийся конфликт на Украине. Вашингтон продолжает рассматривать ситуацию на Украине как представляющую "необычную и чрезвычайную угрозу" национальной безопасности и внешней политике США.