Свердловскую область под конец февраля завалит снегом

В заключительные дни последнего зимнего месяца Свердловскую область завалит снегом. Такой прогноз на конец февраля дают синоптики.

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, в оставшийся до конца календарной зимы период на погоду Свердловской области воздействуют еще два европейских циклона (21-22 и 26-27 февраля). Подойдя к Уралу, они упрутся в застоявшийся Сибирский антициклон и принесут снег, постепенно теряя силу.

"Добавка осадков к 28 февраля составит ориентировочно 7-12 мм. Сохранится умеренно морозная погода (на 3-5 градусов ниже нормы)", - говорится в прогнозе синоптиков.

Также отмечается, что с начала холодного периода (ноябрь – вторая половина февраля) в Екатеринбурге выпало около 140 мм осадков – это в 1,7 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года, и в 1,4 раза больше, чем положено по норме. Высота снежного покрова сейчас составляет 49 см, что на 9 см выше нормы и на 22 см выше, чем на этот же период прошлого года.

Напомним, что сегодня мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поручил усилить контроль за УК из-за плохой уборки снега.