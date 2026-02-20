Аналитики ВТБ обозначили критерии успешности бизнеса в условиях высокой ключевой ставки 

20 Февраля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Аналитики ВТБ обозначили критерии успешности бизнеса в условиях высокой ключевой ставки 

2025 год стал для бизнеса испытанием на прочность. Успешнее других этот период прошли компании с накопленной ликвидностью и умеренной долговой нагрузкой. Они не заняли выжидательную позицию, а использовали волатильность и высокие ставки как окно возможностей для укрепления рыночных позиций. Об этом сказал руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Дмитрий Средин на инвестиционном форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Санкт-Петербург».

Лучшую динамику показали компании, действовавшие на опережение: они минимизировали санкционные риски за счет трансформации цепочек поставок, внедряли системы контроля и автоматизации, поддерживали непрерывную операционную эффективность и выстраивали активный диалог с банками, формируя сбалансированную финансовую политику, снижая процентные расходы и хеджируя рыночные риски.

«Если говорить об активности наших клиентов, можно поделить их на три категории. Первая — компании, сосредоточенные на сохранении устойчивости в условиях давления внешних факторов, прежде всего в угольной промышленности и девелопменте. Вторая — отрасли, сумевшие использовать турбулентность для укрепления позиций, в том числе e-commerce, ритейл и IT. Третья — бизнес, сделавший ставку на интенсивный рост, инвестиции в автоматизацию и повышение производительности труда, формируя фундамент будущей конкурентоспособности», - сказал руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Дмитрий Средин.

Высокие процентные ставки 2025 года существенно охладили классическое кредитование. Корпоративные заёмщики стали более избирательными, чаще пересматривали сроки и структуру долга. Спрос заметно сместился от классических кредитов к более гибким решениям, которые помогают пройти период дорогого фондирования без кассовых разрывов: РЕПО, документарные инструменты (аккредитивы/гарантии для ВЭД), рынок облигаций.
В 2025 году клиенты чаще просили защитить прибыль и показатели бизнес-планов, в связи с этим вырос интерес к производным инструментам – от валютных форвардов и опционов до валютно-процентных свопов, которые помогли снизить чувствительность бизнеса клиентов к резким движениям рынка.
ВТБ структурирует сделки с производными инструментами (опционы на золото, нефть, пшеницу), позволяя бизнесу зафиксировать цену продажи своей продукции и не зависеть от биржевых котировок. Это позволяет высвободить капитал, не замораживая его на бирже под гарантийное обеспечение.
Для клиентов, сохранивших инвестиционную активность, наиболее остро звучала потребность в повышении эффективности капитальных инвестиций, что обеспечило развитие таких инструментов, как кэш-пуллинг и банковское сопровождение.
Их сочетание позволяет повысить операционную эффективность ведения бизнеса на величину, сопоставимую со снижением ставки по кредиту на 1-2%, а также повысить отдачу от капитальных затрат до 8% за счет повышения финансовой дисциплины, контроля рисков и сроков выполнения работ.
Банк сопровождает такие проекты экспертизой и финансовыми инструментами, помогая выстроить устойчивый контур контрактации и расчетов по всей цепоч

Теги: втб, кредитование, высокая ключевая ставка


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети