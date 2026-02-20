Аналитики ВТБ обозначили критерии успешности бизнеса в условиях высокой ключевой ставки

2025 год стал для бизнеса испытанием на прочность. Успешнее других этот период прошли компании с накопленной ликвидностью и умеренной долговой нагрузкой. Они не заняли выжидательную позицию, а использовали волатильность и высокие ставки как окно возможностей для укрепления рыночных позиций. Об этом сказал руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Дмитрий Средин на инвестиционном форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Санкт-Петербург».

Лучшую динамику показали компании, действовавшие на опережение: они минимизировали санкционные риски за счет трансформации цепочек поставок, внедряли системы контроля и автоматизации, поддерживали непрерывную операционную эффективность и выстраивали активный диалог с банками, формируя сбалансированную финансовую политику, снижая процентные расходы и хеджируя рыночные риски.

«Если говорить об активности наших клиентов, можно поделить их на три категории. Первая — компании, сосредоточенные на сохранении устойчивости в условиях давления внешних факторов, прежде всего в угольной промышленности и девелопменте. Вторая — отрасли, сумевшие использовать турбулентность для укрепления позиций, в том числе e-commerce, ритейл и IT. Третья — бизнес, сделавший ставку на интенсивный рост, инвестиции в автоматизацию и повышение производительности труда, формируя фундамент будущей конкурентоспособности», - сказал руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Дмитрий Средин.

Высокие процентные ставки 2025 года существенно охладили классическое кредитование. Корпоративные заёмщики стали более избирательными, чаще пересматривали сроки и структуру долга. Спрос заметно сместился от классических кредитов к более гибким решениям, которые помогают пройти период дорогого фондирования без кассовых разрывов: РЕПО, документарные инструменты (аккредитивы/гарантии для ВЭД), рынок облигаций.

В 2025 году клиенты чаще просили защитить прибыль и показатели бизнес-планов, в связи с этим вырос интерес к производным инструментам – от валютных форвардов и опционов до валютно-процентных свопов, которые помогли снизить чувствительность бизнеса клиентов к резким движениям рынка.

ВТБ структурирует сделки с производными инструментами (опционы на золото, нефть, пшеницу), позволяя бизнесу зафиксировать цену продажи своей продукции и не зависеть от биржевых котировок. Это позволяет высвободить капитал, не замораживая его на бирже под гарантийное обеспечение.

Для клиентов, сохранивших инвестиционную активность, наиболее остро звучала потребность в повышении эффективности капитальных инвестиций, что обеспечило развитие таких инструментов, как кэш-пуллинг и банковское сопровождение.

Их сочетание позволяет повысить операционную эффективность ведения бизнеса на величину, сопоставимую со снижением ставки по кредиту на 1-2%, а также повысить отдачу от капитальных затрат до 8% за счет повышения финансовой дисциплины, контроля рисков и сроков выполнения работ.

Банк сопровождает такие проекты экспертизой и финансовыми инструментами, помогая выстроить устойчивый контур контрактации и расчетов по всей цепоч