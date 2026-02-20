На Урале умер один из первооткрывателей места захоронения Царской семьи Александр Авдонин

В Свердловской области умер доктор геолого-минералогических наук, один из первооткрывателей места захоронения останков Царской семьи Александр Авдонин.

Ему было 93 года. Для многих уральцев Александр Авдонин известен как один из первооткрывателей места захоронения семьи Николая II, которые в 1979 г. Авдоинн нашёл вместе с писателем и сценаристом Гелием Рябовым.

12 лет он хранил эту тайну, а в 1991 г. участники поисков официально объединились в Екатеринбургский общественный фонд "Обретение", сообщает Свердловской областной краеведческий музей.