Зарплатная пропасть: в России вырос разрыв между регионами

В России разница между самой высокой и самой низкой средней зарплатой превысила 200 тысяч рублей - такие данные приводит ТАСС со ссылкой на официальные источники.

Если в Магаданской области средняя начисленная зарплата сейчас составляет 244 130 рублей, то в Ингушетии этот показатель равен 44 081 рублю. Для сравнения, год назад в этих регионах средние заработки были ниже - 193 482 рубля в Магаданской области и 38 931 рубль в Ингушетии. За год разрыв увеличился почти на 50 тысяч рублей.

Средняя заработная плата определяется делением общего фонда начисленных зарплат всех сотрудников на их среднесписочную численность и на количество месяцев в году. В расчет фонда оплаты включают все виды начислений: оклад, премии, компенсации, различные доплаты и надбавки, а также выплаты за питание и жилье, если они носят регулярный характер.

