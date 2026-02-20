Энергетики Тюменской области перейдут на усиленный режим работы в февральские праздники

Энергетики Тюменской области перейдут на усиленный режим работы в февральские праздники, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Режим повышенной готовности будет работать в регионе с 21 по 23 февраля текущего года. Специалисты обеспечат надежное и бесперебойное функционирование электросетевого комплекса.

Компания "Россети" на случай возможных аварийно‑восстановительных работ в России подготовила более 10,6 тысяч бригад – более 53 тыс. энергетиков и порядка 27 тысяч единиц спецтехники, около 8 тысяч резервных источников электроснабжения общей мощностью 669 МВт. Также более двух тысяч бригад может быть привлечено от подрядных организаций.

В рамках подготовки в филиалах компании СУЭНКО проведена проверка готовности спецтехники, резервных источников электроснабжения. Подтверждено наличие необходимого аварийного запаса материалов на случай нештатных ситуаций. Также организовано дежурство технических руководителей и аварийно-восстановительных бригад.

Кроме того, на указанный период объявлен режим технологической тишины – будут запрещены плановые работы на энергообъектах с обесточением потребителей.