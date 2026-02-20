В России создадут энергетические зоны для поддержки нейросетей

В России появится новый проект: рядом с центрами обработки данных построят специальные энергетические зоны, чтобы нейросети могли работать быстрее и дешевле. Об этом пишут "Ведомости".

Власти хотят, чтобы разработчики искусственного интеллекта платили меньше за электричество и быстрее получали доступ к сетям. Планируется ввести одинаковые тарифы и четкие сроки для подключения к электросетям.

Деньги на строительство инфраструктуры выделят из федерального и региональных бюджетов.

Напомним, также в России хотят принять закон, который закрепит, что решения в образовании, медицине, юриспруденции и общественной безопасности всегда должен принимать человек, а не искусственный интеллект. Минцифры разрабатывает такой законопроект, потому что ошибки ИИ, особенно в медицине и судах, могут быть очень опасны, и важно, чтобы ответственность нес человек, а не машина.