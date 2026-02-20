В Перми мест на кладбище хватит еще на пять лет

На комитете Пермской городской думы по городскому хозяйству была представлена информация о плане мероприятий администрации по организации новых мест захоронений, сообщает "Ъ".

По словам начальника департамента дорог и благоустройства администрации Перми Евгения Радостева, в городе расположено 17 кладбищ общей площадью 510 гектаров, однако только четыре из них являются открытыми для новых захоронений.

По словам Радостева, на февраль 2026 года резерв подготовленных площадей составляет 13 тысяч мест. Этого объема, по оценкам специалистов, достаточно, ориентировочно, на пять лет.

В настоящее время администрация проводит мероприятия по установлению санитарно-защитных зон для всех 17 кладбищ, а также работает над формированием электронного реестра мест захоронений.