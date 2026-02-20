Миллионы россиян могут остаться без пенсии - депутат от "ЕР"

20 Февраля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество В России
Фото: Накануне.RU

Миллионы россиян могут остаться без пенсии - депутат от "ЕР"

Около 7 млн россиян могут остаться без страховой пенсии, так как просто не накопят себе необходимого количества пенсионных баллов. Об этом заявила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от "ЕР" Светлана Бессараб.
Читайте также:

В настоящее время для получения страховой пенсии нужно иметь 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. Один пенсионный бал формируется при зарплате приблизительно на уровне МРОТ в течение одного года. При большей зарплате за год накапливается больше баллов, но для этого нужно быть официально трудоустроенным. Сейчас в России около 15 млн самозанятых, но только половина из них еще где-то официально работает, говорит Бессараб. Остальные имеют возможность добровольно платить страховые взносы, но практически никто этого не делает. Лишь около 500 тыс. самозанятых добровольно заключили страховые договоры с СФР. То есть 7 млн человек отчислений не платят, а будущая пенсия у них не формируется. Они рискуют остаться вообще без страховой пенсии. Им будут платить только социальную, которая примерно в полтора раза меньше минимальной страховой и назначается на пять лет позже, сегодня это чуть более 9 тыс. рублей.

"Молодежи, безусловно, нужно думать о собственном будущем и по возможности его как-либо финансировать: либо через работодателя, либо своими силами", - сказала Бессараб.

В июле 2025 года СФР сообщал, что страховую пенсию формируют 60,1 млн граждан. Всего в России около 81,5 млн граждан трудоспособного возраста. То есть пенсию не формируют более 21 млн человек. Правда, из них часть составляют инвалиды и другие граждане, имеющие социальную защиту государств. Некоторые также могли накопить на пенсию и уже не работают. Но это все равно намного больше, чем 7 млн, которые назвали в Госдуме и которые касаются только самозанятых. Власти не в первый раз поднимают эту тему, выражая опасения в связи с тем, что этим людям нужно будет платить на старости хотя бы социальную пенсию. Правда, не все до этого возраста доживают. Так, среди мужчин до 70 лет, когда возникает право на социальную пенсию, доживает только половина.

Теги: пенсия, россияне


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети