Миллионы россиян могут остаться без пенсии - депутат от "ЕР"

Около 7 млн россиян могут остаться без страховой пенсии, так как просто не накопят себе необходимого количества пенсионных баллов. Об этом заявила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от "ЕР" Светлана Бессараб.

В настоящее время для получения страховой пенсии нужно иметь 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. Один пенсионный бал формируется при зарплате приблизительно на уровне МРОТ в течение одного года. При большей зарплате за год накапливается больше баллов, но для этого нужно быть официально трудоустроенным. Сейчас в России около 15 млн самозанятых, но только половина из них еще где-то официально работает, говорит Бессараб. Остальные имеют возможность добровольно платить страховые взносы, но практически никто этого не делает. Лишь около 500 тыс. самозанятых добровольно заключили страховые договоры с СФР. То есть 7 млн человек отчислений не платят, а будущая пенсия у них не формируется. Они рискуют остаться вообще без страховой пенсии. Им будут платить только социальную, которая примерно в полтора раза меньше минимальной страховой и назначается на пять лет позже, сегодня это чуть более 9 тыс. рублей.

"Молодежи, безусловно, нужно думать о собственном будущем и по возможности его как-либо финансировать: либо через работодателя, либо своими силами", - сказала Бессараб.

В июле 2025 года СФР сообщал, что страховую пенсию формируют 60,1 млн граждан. Всего в России около 81,5 млн граждан трудоспособного возраста. То есть пенсию не формируют более 21 млн человек. Правда, из них часть составляют инвалиды и другие граждане, имеющие социальную защиту государств. Некоторые также могли накопить на пенсию и уже не работают. Но это все равно намного больше, чем 7 млн, которые назвали в Госдуме и которые касаются только самозанятых. Власти не в первый раз поднимают эту тему, выражая опасения в связи с тем, что этим людям нужно будет платить на старости хотя бы социальную пенсию. Правда, не все до этого возраста доживают. Так, среди мужчин до 70 лет, когда возникает право на социальную пенсию, доживает только половина.