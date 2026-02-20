Игорь Седов поздравил астраханского ветерана в преддверие Дня защитника Отечества

Председатель Астраханской городской Думы Игорь Седов в преддверии Дня защитника Отечества навестил ветерана, почётного жителя города, участника Великой Отечественной войны Степана Ивановича Гладилина.

Встреча была по-человечески теплой. Игорь Юрьевич искренне поздравил заслуженного фронтовика с наступающим праздником, высказала Степану Ивановичу слова благодарности за его за неоценимый вклад в общую Победу.

«Подвиг вашего поколения — это вечный пример мужества и истинной любви к Родине, на котором мы воспитываем сегодняшних защитников страны», — отметил спикер Астраханской городской Думы.

После теплого общения Игорь Седов, завершая встречу, пожелал Степану Ивановичу крепкого здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни.