Пострадавший школьник из Александровска находится в стабильном состоянии

Пострадавший школьник из Александровска находится в стабильном состоянии. Он в сознании, состоянию его здоровья ничего не угрожает, сообщили Накануне.RU в Минздраве Пермского края.

За мальчиком круглосуточно наблюдают специалисты пермской краевой клинической больницы.

Напомним, в результате ссоры семиклассник на лестничном марше третьего этажа школы напал на одноклассника с ножом. Он нанес ему удары в область тела и шеи. Возбуждено уголовное дело по статьям покушение на убийство несовершеннолетнего, халатность, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Занятия в школах Александровска приостановлены до 24 февраля.