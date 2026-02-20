По поручению Сергея Кравчука в мэрии Хабаровска организована серия семинаров для активных горожан по вопросам благоустройства

"Облик Хабаровска складывается из благоустройства каждого конкретного двора. Именно поэтому в этому году поручил увеличить финансирование поддержки инициатив жителей – до 30 миллионов рублей", - сообщил в своем телеграмм-канале мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Глава города также отметил, что для успешной реализации проектов важны не только деньги, но и грамотная подготовка документов. Для тог, чтобы оказать помощь активным горожанам в реализации их инициатив, глава администрации Хабаровска поставил задачу профильному управлению организовать регулярное проведение встреч с председателями советов домов и инициативными жителями.

Накануне один из таких обучающих семинаров проведен в администрации города. В ходе мероприятия председатели советов домов, УК и ТСЖ получили от специалистов подробные разъяснения и конкретные рекомендации по подготовке к старту муниципального грантового конкурса на благоустройство дворовых территорий.

Сергей Кравчук сообщил, что уже 25 февраля в 15:00 в большом зале администрации Хабаровска состоится аналогичный семинар по теме «Капитальный ремонт МКД: от теории к практике».