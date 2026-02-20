Свердловская пригородная компания получила штраф за неисправный подвижной состав

Серовская транспортная прокуратура привлекла АО "Свердловскую пригородную компанию" к административной ответственности за нарушение лицензионных требований при перевозке пассажиров.

Еще 24 декабря 2025 года на маршруте "Бокситы – Екатеринбург" произошла поломка, что повлекло последующую задержку в движении более чем на три часа. Как показала проверка, для перевозки пассажиров предприятие использовало технически неисправный подвижной состав.

Перевозчик был привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 100 тыс. рублей. Помимо этого, по представлению прокурора два должностных лица Сервисного локомотивного депо Серов привлечены к дисциплинарной ответственности.