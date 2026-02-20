1 марта в Вологодской области нельзя будет купить алкоголь

Новые ограничения на продажу алкоголя в Вологодской области заработают с 1 марта.

"Изменения, которые внесли в областной закон, прежде всего направлены на борьбу с "наливайками", – сообщил губернатор области Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.

С 1 марта розничная продажа алкоголя запрещается в стационарных торговых точках, расположенных в подвальных, подземных и цокольных этажах зданий, а также в помещениях многоквартирных домов, если хотя бы один из входов организован со стороны подъезда.

Также с понедельника по пятницу не смогут торговать спиртным объекты общепита, которые находятся в жилых домах или по соседству с ними (за исключением ресторанов). По выходным они смогут продавать алкоголь с 12.00 до 23.00 мск при выполнении ряда требований, в частности, при наличии лицензии.

Кроме того, в регионе вводят дополнительный день полного запрета продажи алкоголя - 1 марта.

Напомним, с марта 2025 года в регионе действуют жесткие ограничения: алкоголь в будни продают только с 12:00 до 14:00, а алкомаркеты запрещены в жилых домах и подвалах. В октябре губернатор сообщал о планах ввода новых ограничений на продажу спиртного.

В августе Филимонов объявил, что сеть "Красное и Белое" прекращает деятельность в области. Глава региона заявил, что сеть сама подала заявление о досрочном прекращении лицензий на торговлю алкоголем. Основатель сети Сергей Студенников назвал эти слова "ложью". После этого губернатор прокомментировал ситуацию, мол, сами магазины никто не закрывает, они могут продавать продовольственные товары, но не алкоголь.