В Соликамске 173 медработника не получали положенные выплаты

В городской больнице Соликамска медицинские работники, оказывающие помощь пациентам в условиях стационара, не получали специальную социальную выплату, несмотря на наличие данного права по закону, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Медики составили коллективное обращение о нарушении трудовых прав.

В целях защиты трудовых прав 173 медицинских работников стационара горбольницы Соликамска прокурор направил суд исковое заявление о признании за ними права на получение специальной социальной выплаты. Требования прокурора удовлетворены. Решение в законную силу не вступило.