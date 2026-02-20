В Минфине сообщили, насколько пополнен бюджет налогом на доходы по вкладам

В министерстве финансов России высказались о поступлении в бюджет денег от налога на доходы по вкладам.

В 2025 г. в федеральный бюджет поступило 320,2 млрд руб. от налога на доходы по вкладам (против 110,7 млрд за 2024-й), рассказали "Известиям" в Минфине.

В конце 2025 г. в Минфине объяснили резкий рост таких поступлений двумя ключевыми факторами: повышением ключевой ставки Банка России и значительным увеличением общего объёма средств на депозитах.