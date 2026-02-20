СМИ: Трамп может нанести первичный ограниченный удар по Ирану

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения первичного ограниченного удара по Ирану, чтобы заставить его выполнить свои требования по ядерной сделке, сообщает Wall Street Journal.

В случае, если Тегеран не согласится после этого на требования о прекращении обогащения урана, США ответят широкомасштабной кампанией против правительственных иранских объектов, заявили источники издания.

Ранее в окружении Трампа сообщили, что США с 90-процентной вероятностью начнут военную операцию в Иране в ближайшие недели. С этой целью США наращивает на Ближнем Востоке крупнейшую воздушную группировку со времен вторжения в Ирак в 2003 году.