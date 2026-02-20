Жителей Тюменской области обучат основам первой помощи

В 2025 году участниками проекта "Мы научим. Вы спасете!" стали 80 тысяч жителей Тюменской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства региона.

Занятия проходят в медицинских организациях Тюменской области, в том числе на базе областных больниц и городских поликлиник. Благодаря проекту создается сеть квалифицированных наставников – за год удалось подготовить 893 инструктора.

Участников обучают правильно действовать при девяти жизнеугрожающих состояниях: отсутствие сознания, остановка дыхания или кровообращения, нарушение проходимости дыхательных путей инородным телом, наружные кровотечения, травмы и поражения (механические, химические, электрические, термические, радиационные), отравления, укусы ядовитых животных, судорожный приступ с потерей сознания, острые психологические реакции на стресс.

"В экстренной ситуации некогда читать инструкции – нужно действовать. Поэтому так важно пройти обучение заранее: знание, полученное сегодня, завтра превратится в уверенное действие, которое спасет жизнь", – отметил заведующий учебно-методическим отделом Станции скорой медицинской помощи Тюмени Павел Николаенко.

В 2026 году планируется обучить порядка 81 тысячи человек. Присоединиться могут все желающие. Курсы проводятся бесплатно.