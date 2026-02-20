"Автомобилист" может оформить выход в плей-офф Кубка Гагарина: два условия

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" уже сегодня может оформить выход в плей-офф Кубка Гагарина.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги, для такого расклада нужно два условия. Первое: "Автомобилисту" самому нужно выиграть у владивостокского "Адмирала". Сегодня вечером команды встретятся на "УГМК Арене" в Екатеринбурге. Второе условие: в параллельном матче хабаровский "Амур" должен проиграть магнитогорскому "Металлургу" в основное время.

Если все получится именно так, команда Николая Заварухина станет восьмым участником Кубка Гагарина. Ранее путевки в плей-офф оформили "Металлург", омский "Авангард", казанский "Ак Барс", ярославский "Локомотив", череповецкая "Северсталь", минское "Динамо" и нижегородское "Торпедо".

Стоит отметить, что ближайшие матчи "Автомобилиста" на "УГМК Арене" будут благотворительными и приуроченными к Международному дню борьбы с детским раком.