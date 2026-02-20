Польша отменила "безусловные привилегии" для украинских беженцев

Польша отменила "безусловные привилегии" для украинских беженцев. Такой закон подисал президент страны Кароль Навроцкий. Он прекратил действие специального режима помощи украинцам, введенного сразу после начала СВО.

Закон защищает польские государственные финансы и восстанавливает ощущение элементарной справедливости у поляков, сказал Навроцкий. Отныне, согласно закону, при въезде в Польшу украинцы в течение 30 дней должны подавать заявление на то, чтобы получить специальный идентификационный номер PESEL.

Легальное пребывание украинцев в Польше продлено до 4 марта 2027 года, но социальная поддержка станет меньше. Она будет обеспечена официально трудоустроенным, детям, инвалидам. Помощь с жильем и питанием также ограничат, она останется только для самых незащищенных.

Как сообщалось, с 1 февраля Польша прекратила выплаты неработающим украинским беженцам, которое составляет 800 злотых (около 17 тыс. рублей) на каждого ребенка до 18 лет. Они продолжатся только тем, кто официально работает или занимается предпринимательской деятельностью, получает спортивную или докторантскую стипендию. При этом ребенок, на которого украинцы хотят получать выплату, должен получать образование на польском языке - ходить в Польше в садик или школу.

Ранее Навроцкий говорил, что Польша должна отстаивать прежде всего свои интересы, а украинцы хорошо устроились в Польше. Необоснованная соцподдержка ставила украинцев в привилегированное положение по сравнению с поляками, подчеркнул польский президент. Также он констатировал неблагодарность украинцев.

Всего в Польше около миллиона украинцев.